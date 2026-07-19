Frankreich: Deschamps erlebt bitteren Abschied

Bitterer hätte der Abschied kaum ausfallen können! Didier Deschamps hat sich nach 187 Spielen als französischer Teamchef mit einem historischen Debakel verabschiedet. Die 4:6-Niederlage gegen England im Spiel um Platz drei der Weltmeisterschaft markiert gleich mehrere Negativrekorde.
Noch nie zuvor kassierte Frankreich in einem WM-Spiel sechs Gegentore. Für die „Équipe Tricolore“ war es die höchste Anzahl an Gegentreffern in der Geschichte der Weltmeisterschaften. Doch damit nicht genug: Erstmals seit einem 2:6 gegen die Schweiz im Jahr 1960 musste Frankreich in einem Länderspiel überhaupt wieder sechs Gegentore hinnehmen. Seit 66 Jahren hatte die Auswahl also kein derartiges Defensiv-Debakel mehr erlebt.
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