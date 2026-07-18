Diese Parallelen machen den Spaniern Hoffnung

Abertausende spanische Fans färbten den „Plaza de Colon“ in der Hauptstadt Madrid in rot und gelb, zelebrierten den Finaleinzug der „Furia Roja“. Auch beim Endspiel gegen Argentinien wird die größte Fan-Zone des Landes wieder aus allen Nähten platzen, weil das ganze Land nach dem zweiten WM-Triumph lechzt