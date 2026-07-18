Diese Parallelen machen den Spaniern Hoffnung

Die „Furia Roja“ träumt vom zweiten WM-Titel. Einiges spricht dafür, dass Spanien nach 2010 zum zweiten Mal Weltmeister wird. Was Shakira, Jose Mourinho und Bayern München damit zu tun haben . . .
Abertausende spanische Fans färbten den „Plaza de Colon“ in der Hauptstadt Madrid in rot und gelb, zelebrierten den Finaleinzug der „Furia Roja“. Auch beim Endspiel gegen Argentinien wird die größte Fan-Zone des Landes wieder aus allen Nähten platzen, weil das ganze Land nach dem zweiten WM-Triumph lechzt
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