Viel zu trocken: Ernte bei Heu fällt großteils aus

Mehrere heiße Tage und kein Niederschlag: Für Landwirte eigentlich die perfekten Bedingungen im Sommer, um Heu oder Gras-Silage von ihren Wiesen einzufahren. Die lang anhaltenden regenfreien Perioden haben allerdings die Ernte bedrohlich gering ausfallen lassen. Die Landwirtschaftskammer Kärnten spricht deshalb von Ausfällen zwischen 30 und 70 Prozent, je nach Lage des Betriebes.