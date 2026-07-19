Historisches 6:4! Dieses WM-Spiel sprengt Rekorde

Das 6:4 zwischen England und Frankreich im Spiel um Platz drei der Weltmeisterschaft wird in die Geschichtsbücher eingehen. Gleich mehrere historische Bestmarken wurden beim spektakulären Schlagabtausch geknackt.
Noch nie zuvor endete ein WM-Spiel mit einem 6:4. Gleichzeitig war es das torreichste Spiel bei einer Weltmeisterschaft seit dem legendären 10:1 Ungarns gegen El Salvador bei der WM 1982. In einem K.-o.-Spiel fielen zuletzt bei der berühmten „Hitzeschlacht von Lausanne“ 1954 noch mehr Tore, als Österreich die Schweiz mit 7:5 besiegte.
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