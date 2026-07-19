Historisches 6:4! Dieses WM-Spiel sprengt Rekorde

Noch nie zuvor endete ein WM-Spiel mit einem 6:4. Gleichzeitig war es das torreichste Spiel bei einer Weltmeisterschaft seit dem legendären 10:1 Ungarns gegen El Salvador bei der WM 1982. In einem K.-o.-Spiel fielen zuletzt bei der berühmten „Hitzeschlacht von Lausanne“ 1954 noch mehr Tore, als Österreich die Schweiz mit 7:5 besiegte.