Zahnarztpionier wird 100: „Kämpfer und Reformer“

Der Steirer Alfred Braun de Praun feiert am Dienstag seinen 100. Geburtstag. Der Zahnarzt aus der Steiermark prägte die Branche nachhaltig. Ein Blick zurück auf ein langes Leben.
Ein adrett gekleideter Senior sitzt auf einem grünen Ledersessel. Die Haare sind fein säuberlich nach hinten gekämmt, Gürtel und Hose farblich mit dem Hemd abgestimmt. Würde man es nicht wissen, würde man es nicht glauben. Der Mann im Ledersessel wird am Dienstag 100 Jahre alt. Wenn er durch seine große Altbauwohnung in der Grazer Conrad-von-Hötzendorfstraße schlendert, vergisst er schon einmal auf den Rollator. Ein paar Schritte funktionieren auch so noch recht gut.
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