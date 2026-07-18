Zahnarztpionier wird 100: „Kämpfer und Reformer“

Ein adrett gekleideter Senior sitzt auf einem grünen Ledersessel. Die Haare sind fein säuberlich nach hinten gekämmt, Gürtel und Hose farblich mit dem Hemd abgestimmt. Würde man es nicht wissen, würde man es nicht glauben. Der Mann im Ledersessel wird am Dienstag 100 Jahre alt. Wenn er durch seine große Altbauwohnung in der Grazer Conrad-von-Hötzendorfstraße schlendert, vergisst er schon einmal auf den Rollator. Ein paar Schritte funktionieren auch so noch recht gut.