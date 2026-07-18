Messis Bodyguard ist sogar beim Friseur dabei!

„Natürlich konnte ich Leo nicht anschauen, sonst wäre ich in Tränen ausgebrochen. Er ist unser Kapitän, unser Anführer. Ich wollte alles tun, um ihn wieder glücklich zu machen.“ Leandro Paredes brachte es 2024 auf den Punkt, als Messi bei der Copa America verletzt ausgewechselt wurde. Es unterstreicht die Wichtigkeit eines einzelnen Spielers. Nicht nur für die „Albiceleste“, sondern für ganz Argentinien.