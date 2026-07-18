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Kammerboss in Kritik

Ruck: „Michi, ich liebe jüdische Frauenrechte …“

Wirtschaft
18.07.2026 16:00
Kammerchef Walter Ruck (r.) mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig: „Das kann keiner ...
Kammerchef Walter Ruck (r.) mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig: „Das kann keiner buchstabieren.“(Bild: APA/Georg Hochmuth)
Porträt von Rainer Fleckl
Von Rainer Fleckl

Nach der Veröffentlichung geheimer Gesprächsprotokolle gerät Wiens Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck zunehmend unter Druck. Wie er sich beim Bürgermeister einen Straßennamen für das Haus der Wiener Wirtschaft wünschte. Und welchen Führungsstil er intern pflegt.

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Im April 2019 bezog die Wiener Wirtschaftskammer ihr neues Domizil am Wiener Praterstern. Ein achtstöckiger Prunkbau, entwickelt von René Benkos mittlerweile bankrotter Signa-Gruppe. Für die Zentrale musste die Kammer laut „Krone“-Recherchen satte 121,47 Millionen Euro bezahlen; die Signa freute sich laut internen Dokumenten über einen beachtlichen Projekterfolg von 39 Millionen Euro.

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