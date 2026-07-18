Ruck: „Michi, ich liebe jüdische Frauenrechte …“

Im April 2019 bezog die Wiener Wirtschaftskammer ihr neues Domizil am Wiener Praterstern. Ein achtstöckiger Prunkbau, entwickelt von René Benkos mittlerweile bankrotter Signa-Gruppe. Für die Zentrale musste die Kammer laut „Krone“-Recherchen satte 121,47 Millionen Euro bezahlen; die Signa freute sich laut internen Dokumenten über einen beachtlichen Projekterfolg von 39 Millionen Euro.