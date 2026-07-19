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Mit der „Krone“ zu Omar Sarsam in Wiesen

Burgenland
19.07.2026 05:00
Wichtig ist immer, die Packungsbeilage durchzulesen.
Wichtig ist immer, die Packungsbeilage durchzulesen.(Bild: Krone KREATIV/Stefan Gergely)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Omar Sarsam liefert am 1. August auf dem Festivalgeländeeinen musikalischen Kabarettabend. Mit der „Krone“ können Sie Karten gewinnen. 

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Kennen Sie das Gefühl, dass Sie es völlig richtig machen wollen, tief drin aber wissen, es sicher komplett falsch zu machen? Dann stimmen Sie mit ein: Sie sind in guter Gesellschaft. Denn irgendwas stimmt immer. Und wenn nicht irgendwas, dann zumindest irgendwer.

Auf der Suche nach der Wahrheit
Während alle anderen auf Fehlersuche sind, begibt sich Omar Sarsam einen musikalischen Kabarettabend lang mit Ihnen auf die Suche nach dem, was stimmt. Und wenn Sie sich davor auch noch die Packungsbeilage durchlesen, werden Sie zustimmen: „Ich glaube, da stimmt was.“

Anwendungsgebiete: Zur geselligen Abendgestaltung oder bei Verstimmung. Wirkmechanismus: Unverbesserlicher Optimismus. Dosierung: Einmalig vor dem Schlafengehen abends, in entspannter Atmosphäre. Die folgenden Informationen sind ausschließlich für Ärzte bzw. medizinisches Fachpersonal bestimmt: „Voll geile Stimmung Oida. Nette Leute und so. Ich schwör, ohne Hexenkreuz, es stimmt.“

Karten: oeticket.com und wiesen.at

Holen Sie sich Tickets für Omar Sarsam
Mit der „Krone“ haben Sie nun die Chance, 10 x 2 Tickets für Omar Sarsam in Wiesen zu gewinnen. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 23. Juli, 9 Uhr, aus – und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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