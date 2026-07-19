Hagel, Starkregen: Unwettergefahr steigt wieder

Ins Wasser fällt der Sonntag im Großteil Österreichs. Während der Osten zunächst noch recht sonnig in den Tag startet, stehen im Westen bereits am Vormittag die Zeichen auf Regen und Gewitter. Diese erfassen dann zum Nachmittag hin auch den Osten und können vielerorts auch kräftig ausfallen.
Beständiges Sommerwetter darf man am Sonntag also nicht erwarten, so die Prognose der Unwetterzentrale. Einen kleinen Sonnenbonus hat noch der Osten und Süden, dort scheint zunächst noch vermehrt die Sonne.
Unwettergefahr steigt wieder
An der Alpennordseite brauen sich jedoch bald wieder Gewitter und Regenschauer zusammen, die sich im Laufe des Nachmittags auch in Richtung Osten bewegen. Auch steigt einmal mehr die Unwettergefahr. Lokal drohen teils schwere Sturmböen, Starkregen und Hagel.
Heiß wird es zunächst noch in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland mit Werten von bis zu 30 Grad. Mit Aufkommen der Gewitter setzt dann aber Abkühlung ein.
In den übrigen Bundesländern kommt man hingegen am Sonntag erst gar nicht ins Schwitzen. Mit 26 Grad ist der Maxi-Wert erreicht. Ganz im Westen könnte vielleicht nicht einmal die 20-Grad-Marke erreicht werden.
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