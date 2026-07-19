Gewitter – Infantino verpasste Spiel um Plazt drei

Wettertief verbesserte Luftqualität in New York

Das Wettertief mit Gewittern, viel Regen und sinkenden Temperaturen verbesserte die zuletzt schlechte Luftqualität und sollte auch für bessere Luftwerte am Final-Spieltag sorgen. Flächenbrände in Kanada hatten zuletzt über einem Teil der USA zu gewaltigen Rauchwolken geführt, auch rund um New York. Am Samstag hatten die Behörden die Luftqualität noch als „ungesund für empfindliche Gruppen“ eingestuft, vor allem für Kinder und ältere Menschen. Am Sonntag soll es wieder sonnig sein – bei Temperaturen um 27 Grad Celsius.