Länder legen gemeinsamen Gesundheitsplan vor

Nun gilt also: Nach der Konferenz, ist vor der Konferenz. Denn am Freitag konferieren in Tirol die Landeshauptleute. Gastgeber, Landeshauptmann Anton Mattle, stellt klar: „Tirol bemüht sich als Vorsitzland sehr, die Reformpartnerschaft voranzutreiben. Die Einigung der Gesundheitsreferenten bringt uns einen wichtigen Schritt weiter und ist in enger Abstimmung mit dem Tiroler Vorsitz in der LH-Konferenz erfolgt. Wir werden die Landeshauptleute-Konferenz in Innsbruck nun nützen, um weitere Fortschritte für eine gemeinsame Länderposition in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Energie sowie Verwaltung und Verfassung zu erzielen“, so der Landeshauptmann. „Dann können wir mit dem Bund in einen geordneten Dialog eintreten, damit die Reformpartnerschaft dann bis Ende des Jahres erfolgreich abgeschlossen werden kann“, ist Mattle überzeugt.