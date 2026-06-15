Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WWF-Barometer

Tierschützer verpassen Salzburg schlechte Noten

Salzburg
15.06.2026 19:00
Der WWF bezweifelt, dass die Verordnung zu Wolfsabschüssen in Salzburg EU-Recht entspricht ...
Der WWF bezweifelt, dass die Verordnung zu Wolfsabschüssen in Salzburg EU-Recht entspricht (Symbolbild).(Bild: APA/AFP )
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Kein gutes Zeugnis erhält das Bundesland Salzburg, wenn es nach den Tierschützern des WWF geht. Diese kritisieren besonders die Verordnungen zum Abschuss von Bibern, Fischottern und Wölfen. Letztere stehe demnach nicht einmal im Einklang mit EU-Recht ...

0 Kommentare

Bereits zum vierten Mal hat der WWF sein Bundesländerbarometer herausgegeben. Dabei rücken die Tierschützer fünf Arten in den Mittelpunkt, die in Österreich weitverbreitet waren, aber in der Vergangenheit teilweise ausgerottet wurden. Die Rede ist von Biber, Fischotter, Luchs, Wolf und Seeadler. Salzbug hat hier Abschuss-Verordnungen für drei dieser Arten.

Konkret kritisiert der WWF, dass im Land Salzburg geschützte Wildtiere „zunehmend durch Abschüsse verfolgt werden sollen, anstatt Konflikte konsequent durch Prävention und Beratung zu lösen“. So können im Bundesland bis zu 15 Biber por Jahr getötet werden. Doppelt so viele – also 30 Tiere – sind es beim Fischotter. Dieser kann in bestimmten Gebieten in Salzburg auch unbegrenzt entnommen werden. 

Lesen Sie auch:
Symbolbild
An mehreren Orten
DNA-Test zeigt: Wölfin zog durch den Pinzgau
11.06.2026
Nach Rissen
Erster Wolfsabschuss des Jahres auf Alm im Pinzgau
06.06.2026
Aufreger-Video
Landesjägermeister will Wölfe „ohne Schein“ töten
27.03.2026

Besonders kritisch sehen die Tierschützer die Möglichkeit, Wölfe präventiv oder sogar anlasslos abzuschießen. Das stünde nicht im Einklang mit EU-Recht, ist sich der WWF sicher. Zudem seien derartige Abschüsse auch nicht wissenschaftlich begründbar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
15.06.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Live
„Krone“-Liveticker
Unterzeichnung am Freitag, noch viele Fragen offen
In der Ukraine brennt ein Nationalsymbol.
Ist Weltkulturerbe
Berühmtes Höhlenkloster in Kiew steht in Flammen
„Die härtesten Typen!“: Trump gratulierte den Gewinnern persönlich.
Wie ein Fiebertraum
Trump feiert seinen Iran-Deal mit Käfigkämpfern
Schreiben des Inkassobüros: Mehr als 92 Euro Spesen bei einem säumigen Betrag von 122,60 Euro. 
Krone Plus Logo
Ist das Wucher?
Horrende Spesen wegen säumiger ORF-Gebühr
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
133.108 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
123.540 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Oberösterreich
Mord an Lehrerin (28): Wende bei Ermittlungen
110.318 mal gelesen
Der Tatort: Die Bibliothek in der Mittelschule
Kolumnen
Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt
1379 mal kommentiert
Wer vertraut dem Kanzler und dem Vizekanzler nach dem ORF-Schauspiel noch?
Außenpolitik
Schweiz lehnt strikte Einwohner-Obergrenze ab
857 mal kommentiert
Seit Monaten wird in der Schweiz Stimmung gemacht.
Außenpolitik
Unterzeichnung am Freitag, noch viele Fragen offen
851 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf