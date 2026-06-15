Tierschützer verpassen Salzburg schlechte Noten

Bereits zum vierten Mal hat der WWF sein Bundesländerbarometer herausgegeben. Dabei rücken die Tierschützer fünf Arten in den Mittelpunkt, die in Österreich weitverbreitet waren, aber in der Vergangenheit teilweise ausgerottet wurden. Die Rede ist von Biber, Fischotter, Luchs, Wolf und Seeadler. Salzbug hat hier Abschuss-Verordnungen für drei dieser Arten.