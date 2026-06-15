Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Urteilsverkündung

Marius Høiby rastete in Zelle aus: Notaufnahme!

Stars & Society
15.06.2026 18:36
Der aggressive Vorfall ist für die Staatsanwaltschaft ein weiterer Beweis dafür, dass Marius ...
Der aggressive Vorfall ist für die Staatsanwaltschaft ein weiterer Beweis dafür, dass Marius Borg Høiby häufig seine Fassung verliere und weiterhin „eine Gefahr“ sei.(Bild: Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, ist, wie berichtet, am Montag wegen Vergewaltigung und anderer Straftaten zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Wegen nicht näher bezeichneter gesundheitlicher Beschwerden war Høiby bei der Urteilsverlesung nicht persönlich anwesend, sondern aus dem Gefängnis per Video zugeschaltet. Nun ist bekannt geworden, dass der 29-Jährige vor der Urteilsverkündung sogar in der Notaufnahme gelandet war. 

0 Kommentare

In der Vorwoche kam es laut der norwegischen Tageszeitung „Dagbladet“ zu einem Zwischenfall in Høibys Zelle. Nachdem sein Antrag auf Haftentlassung vom von einem Berufungsgericht abgelehnt worden war, sei der Angeklagte ausgerastete und habe mit der Faust gegen einen Schrank geschlagen. Dabei habe er seine rechte Hand gebrochen, heißt es weiter.

Die Staatsanwaltschaft sieht sich offenbar durch diesen Wutausbruch darin bestätigt, dass „weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehe, dass Høiby im Falle seiner Freilassung neue Straftaten begehen werde“, wie es auch in der Urteilsbegründung in der Vorwoche seitens des Gerichts lautete.

Anwälte wollen in Berufung gehen
Nach einem Besuch bei Høiby im Gefängnis kündigte sein Anwaltsteam am Montag an, gegen dessen Verurteilung wegen Vergewaltigung und Gewalt gegen eine seiner Ex-Freundinnen in Berufung zu gehen. Staatsanwalt Sturla Henriksbö bezeichnete das Urteil hingegen als „lang und ernst“, aber „der Schwere der Vergehen angemessen“. Das Urteil sei „ein Sieg für unser Rechtssystem, das zeigt, dass niemand über dem Gesetz steht, egal wer man ist und zu welcher Familie man gehört“, sagte der Staatsanwalt.

Lesen Sie auch:
Die Verteidiger von Marius Borg Høiby (dem Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit), ...
„Glaubt an Unschuld“
Marius Høiby legt Berufung gegen das Urteil ein
15.06.2026
Urteilsverkündung
Marius Borg Høiby muss vier Jahre ins Gefängnis!
15.06.2026
„Sind sehr enttäuscht“
Drama um Mette-Marit: Marius kommt nicht frei!
10.06.2026

Erst vor wenigen Tagen hatte Høiby versucht, mit einem emotionalen Antrag seine Freilassung zu erreichen und dabei mit der dramatischen Gesundheitssituation seiner Mutter argumentiert.

Kronprinzessin Mette-Marit leidet seit Jahren an einer chronischen Lungenfibrose. Inzwischen wurde sie auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt. Experten betonen, dass Patienten in der Regel erst dann auf eine solche Liste kommen, wenn ihre Erkrankung lebensbedrohliche Ausmaße angenommen hat. Im Alltag braucht Mette-Marit mittlerweile ein Sauerstoffgerät.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Stars & Society
15.06.2026 18:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Seit dem Ende des Verfahrens am 19. März sind 88 Tage vergangen – jetzt verkündete Richter Jon ...
Urteilsverkündung
Marius Borg Høiby muss vier Jahre ins Gefängnis!
Ein herrlich unbeschwerter Moment: Prinzessin Kate sorgt mit einer spontanen Bemerkung für ...
„Ich doch auch!“
Kates süße Liebeserklärung bringt alle zum Lachen
König Charles III. greift plötzlich zur Ukulele – und liefert den wohl lockersten Royal-Moment ...
Gute Laune garantiert!
King Charles wird mit Ukulele-Einlage zum Hit!
Cosmó veränderte kurzfristig seinen Stern, Lex Leon verwendet einen sehr ähnlichen Stern seit 16 ...
Musiker irritiert:
Droht Cosmó Ungemach wegen seines blauen Sterns?
Heidi Klum begrüßte das Publikum in Hamburg gemeinsam mit „Hans, Franz und Fritz“. Aber wer ...
Tierische Konkurrenz
Heidi Klum begeistert mit „Hans, Franz und Fritz“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
132.568 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Ausland
Banden-Terror in Jesolo: „Weg mit dem Abschaum“
122.463 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Handy-Kamera läuft meistens mit, die Videos landen im Netz, um die Opfer noch zusätzlich zu ...
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
119.619 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Kolumnen
Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt
1379 mal kommentiert
Wer vertraut dem Kanzler und dem Vizekanzler nach dem ORF-Schauspiel noch?
Außenpolitik
Schweiz lehnt strikte Einwohner-Obergrenze ab
856 mal kommentiert
Seit Monaten wird in der Schweiz Stimmung gemacht.
Außenpolitik
USA bestätigt: „Abkommen bereits unterzeichnet“
757 mal kommentiert
Mehr Stars & Society
Vor Urteilsverkündung
Marius Høiby rastete in Zelle aus: Notaufnahme!
OnlyFans mit 57 Jahren
Sarah Kern: „Mein Körper ist noch ein Ferrari“
Sorge um Sängerin
Laut Medienbericht: Bonnie Tyler aus Koma erwacht
„Tagelang geweint“
Kourtney Kardashian macht Fehlgeburt öffentlich
Meilenstein!
Sängerin Beatrice Egli lüftet „großes Geheimnis“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf