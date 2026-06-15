Senegal-Kicker treten gegen ihr Geburtsland an

Überhaupt erst zum zweiten Mal treffen Senegal und Frankreich aufeinander. Und der WM-Auftakt ist vor allem für Teile der „Löwen der Teranga“ besonders. Einige von ihnen kicken dabei gegen ihr Geburtsland.
Auftakt gegen das eigene Geburtsland! Senegal trifft beim WM-Auftakt in Gruppe I auf Frankreich. Auf jene Nation, die den Fußball ursprünglich nach Senegal gebracht hatte. Nach dem Ersten Weltkrieg trugen stationierte Angehörige der französischen Armee und die Besatzungsmitglieder auswärtiger Schiffe die ersten Fußballspiele des Landes aus. Bis zur Unabhängigkeit des Senegals 1960 – bis dahin war man eine französische Kolonie – hatten sich zahlreiche Vereine gegründet.
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