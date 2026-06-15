Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Zeitplan Ergebnisse Wettmeisterschaft
Sport Tv Logo

Beim WM-Auftakt

Senegal-Kicker treten gegen ihr Geburtsland an

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.06.2026 19:35
Sadio Mane ist mit 54 Länderspieltreffer der beste Schütze Senegals.
Sadio Mane ist mit 54 Länderspieltreffer der beste Schütze Senegals.(Bild: AP/Themba Hadebe)

Überhaupt erst zum zweiten Mal treffen Senegal und Frankreich aufeinander. Und der WM-Auftakt ist vor allem für Teile der „Löwen der Teranga“ besonders. Einige von ihnen kicken dabei gegen ihr Geburtsland. 

0 Kommentare

Auftakt gegen das eigene Geburtsland! Senegal trifft beim WM-Auftakt in Gruppe I auf Frankreich. Auf jene Nation, die den Fußball ursprünglich nach Senegal gebracht hatte. Nach dem Ersten Weltkrieg trugen stationierte Angehörige der französischen Armee und die Besatzungsmitglieder auswärtiger Schiffe die ersten Fußballspiele des Landes aus. Bis zur Unabhängigkeit des Senegals 1960 – bis dahin war man eine französische Kolonie – hatten sich zahlreiche Vereine gegründet. 

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.06.2026 19:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Trefferreigen
Schweden vs. Tunesien 5:1! Alle Tore im Video
Spätes WM-Glück
Elfenbeinküste vs. Ecuador 1:0! Goldtor im Video
Remis im Hit
Holland vs. Japan 2:2 – die Tore im Video!
WM-Schützenfest
Deutschland vs. Curacao 7:1 – alle Tore im Video!
WM-Überraschung
Australien besiegt Türkei! Highlights im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
133.108 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
123.540 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Oberösterreich
Mord an Lehrerin (28): Wende bei Ermittlungen
110.318 mal gelesen
Der Tatort: Die Bibliothek in der Mittelschule
Kolumnen
Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt
1379 mal kommentiert
Wer vertraut dem Kanzler und dem Vizekanzler nach dem ORF-Schauspiel noch?
Außenpolitik
Schweiz lehnt strikte Einwohner-Obergrenze ab
857 mal kommentiert
Seit Monaten wird in der Schweiz Stimmung gemacht.
Außenpolitik
Unterzeichnung am Freitag, noch viele Fragen offen
851 mal kommentiert
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Gruppe H im Ticker
WM LIVE: Spanien rennt weiter erfolglos an
Sport Tv Logo
Beim WM-Auftakt
Senegal-Kicker treten gegen ihr Geburtsland an
Kritik aus dem Team
Trump-Event statt Schweden-Gala – Wirbel um „Ibra“
Sport Tv Logo
Kommender Superstar?
Wie Rihanna: Yan, shine bright like a Diomande!
1:5-Debakel hat Folgen
Fix! Trainer muss nach WM-Pleite die Koffer packen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf