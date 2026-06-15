„Facereading“: Hokuspokus oder doch Wissenschaft?

Was in Asien längst boomt, wird auch bei uns immer beliebter: sogenanntes „Facereading“. Dabei wollen Experten allein aus Gesichtszügen und Händen Rückschlüsse auf Persönlichkeit, Talente und sogar die Lebensaufgabe eines Menschen ziehen. In Österreich gilt Thomas Bauer als einer dieser professionellen „Face Reader“. Reporterin Aurora Bajgora will es wissen: Was steckt dahinter? Wissenschaft oder doch nur Hokuspokus? Sie lässt sich von ihm lesen und macht den Selbsttest.