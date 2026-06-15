Beide Teams feierten bis in den frühen Morgen

Über 1300 Fans, Riesenstau am Verkehrsknotenpunkt Ansfelden, mehr als ausgelastete Parkplätze in den Einkaufszentren rund um Ansfelden – der Bezirksligahit zwischen dem Gastgeber und Enns war ein Mega-Spektakel. „Es war eintolles Fußballfest. Auch wenn wir verloren haben, unsere Kantine hat nachher gebebt bis vier Uhr früh. Schön ist es, dass beide Klubs in die Landesliga aufgestiegen sind. Und wir freuen uns schon auf die großen Vereine wie Donau, Oedt oder Marchtrenk“, so Ansfelden-Boss Gerhard Petermandl, der aus dem Feiern gar nicht mehr herauskommt: Am kommenden Wochenende zelebriert der Klub sein achtzigjähriges Jubiläum mit einem dreitägigen Zeltfest inklusive Legendentreffen, Sonnwendfeier und Frühschoppen.