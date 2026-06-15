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Bezirksliga-Schlager

Beide Teams feierten bis in den frühen Morgen

Fußball Unterhaus
15.06.2026 18:00
Porträt von Herbert Eichinger
Von Herbert Eichinger

Dass Verfolger Ansfelden den großen Bezirksliga-Hit gegen Enns humorlos mit 0:3 abgeben musste, war nur ein kleiner Stein im Getriebe – weil beide Mannschaften in die Landesliga Ost aufsteigen und sich dort mit großen Vereinen wie Donau, Oedt und den beiden Marchtrenker Klubs messen werden. 

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Über 1300 Fans, Riesenstau am Verkehrsknotenpunkt Ansfelden, mehr als ausgelastete Parkplätze in den Einkaufszentren rund um Ansfelden – der Bezirksligahit zwischen dem Gastgeber und Enns war ein Mega-Spektakel. „Es war eintolles Fußballfest. Auch wenn wir verloren haben, unsere Kantine hat nachher gebebt bis vier Uhr früh. Schön ist es, dass beide Klubs in die Landesliga aufgestiegen sind. Und wir freuen uns schon auf die großen Vereine wie Donau, Oedt oder Marchtrenk“, so Ansfelden-Boss Gerhard Petermandl, der aus dem Feiern gar nicht mehr herauskommt: Am kommenden Wochenende zelebriert der Klub sein achtzigjähriges Jubiläum mit einem dreitägigen Zeltfest inklusive Legendentreffen, Sonnwendfeier und Frühschoppen.

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