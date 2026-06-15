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1:5-Debakel hat Folgen

Trainer muss nach WM-Pleite offenbar Koffer packen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.06.2026 14:21
Sabri Lamouchi muss offenbar seine Koffer packen.
Sabri Lamouchi muss offenbar seine Koffer packen.(Bild: AFP/JULIO CESAR AGUILAR)
Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Von Anatol Szadeczky-Kardoss

Nach dem 1:5-Debakel im WM-Spiel gegen Schweden hat Tunesiens Fußballverband offenbar erste Konsequenzen gezogen. Wie der Journalist Romain Molina berichtet, muss Teamchef Sabri Lamouchi seine Koffer packen.

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Zwei Wochen, nachdem er mit seiner Truppe im Wiener Ernst Happel Stadion zu Gast war, ist Lamouchi in Tunesiens Fußball-Nationalmannschaft wohl Geschichte. 

„Schmerzhafte Niederlage“ zum Auftakt
Im ersten WM-Spiel hatten sich die Afrikaner am Sonntag (Ortszeit) Schwedens Auswahl mit 1:5 geschlagen geben müssen. „Es ist eine schwierige und schmerzhafte Niederlage. Mit so einem Ergebnis in ein Turnier zu starten, ist extrem hart“, meinte Lamouchi noch nach dem katastrophalen Fehlstart.

Tunesien kassierte eine 1:5-Pleite.
Tunesien kassierte eine 1:5-Pleite.(Bild: AP/Dolores Ochoa)

Gut möglich, dass die Pressekonferenz sein letzter öffentlicher Auftritt als Teamchef war, laut Molina, der unter anderem für die „New York Times“ und den „Guardian“ schreibt, wurde der 54-Jährige mittlerweile von seinen Aufgaben entbunden. Offiziell bestätigt hat der Verband die Meldung bislang nicht. Entspricht sie tatsächlich der Wahrheit, wäre Lamouchi jedenfalls der dritte Teamchef, der während einer Weltmeisterschaft entlassen wird ...

  • 1998 entließ Tunesien nach zwei Niederlagen (0:2 England; 0:1 Kolumbien) Henryk Kasperczak. Im letzten Spiel gab es unter Ali Selmi ein 1:1 gegen das schon aufgestiegene Rumänien.
  • Ebenfalls 1998 entließ Südkorea Bum-kun Cha nach einem 1:3 gegen Mexiko und einem 0:5 gegen die Niederlande. Unter Co-Trainer Kim Pyung-seok gab es ein 1:1 gegen Belgien zum Abschluss.
  • Die verrückteste Geschichte ereignete sich 2018 unmittelbar vor WM-Start. Da warf Spanien zwei Tage vor dem ersten Spiel Julen Lopetegui raus, nachdem bekannt geworden war, dass dieser nach der WM aufhöre und bereits bei Real Madrid unterschrieben hatte. Fernando Hierro übernahm ein sichtlich verunsichertes Spanien, das schon im Achtelfinale ausschied.
Julen Lopetegui wurde 2018 entlassen, nachdem seine Wechsel-Absichten zu Real Madrid ans ...
Julen Lopetegui wurde 2018 entlassen, nachdem seine Wechsel-Absichten zu Real Madrid ans Tageslicht geraten waren.(Bild: EPA/RODRIGO JIMENEZ)

Einen neuen Trainer dürfen wohl auch bald Tunesiens Spieler in der Kabine begrüßen. Spätestens am Sonntag, wenn die Nordafrikaner auf Japan krachen ...

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