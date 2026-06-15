Trainer muss nach WM-Pleite offenbar Koffer packen

Gut möglich, dass die Pressekonferenz sein letzter öffentlicher Auftritt als Teamchef war, laut Molina, der unter anderem für die „New York Times“ und den „Guardian“ schreibt, wurde der 54-Jährige mittlerweile von seinen Aufgaben entbunden. Offiziell bestätigt hat der Verband die Meldung bislang nicht. Entspricht sie tatsächlich der Wahrheit, wäre Lamouchi jedenfalls der dritte Teamchef, der während einer Weltmeisterschaft entlassen wird ...