Neue Fluggast-Rechte in EU: Was kommt, was bleibt

Zu Beginn der Verhandlungen standen weitreichende Änderungen der bestehenden Fluggastrechte auf der Tagesordnung. Vor allem auf Druck von Deutschland und Frankreich, die mit der Lufthansa und der Air France mächtige Player am Markt zu befrieden haben. Dazu zählten unter anderem niedrigere Ausgleichszahlungen, Änderungen bei der 3-Stunden-Regel für Verspätungen, eine weitergehende Zulassung von No-Show-Gebühren sowie eine Ausweitung der sogenannten außergewöhnlichen Umstände auf zusätzliche Fallgruppen wie Streiks oder Personalausfälle.