Neue Fluggast-Rechte in EU: Was kommt, was bleibt

Nach der ursprünglichen Aufregung um die Beschneidung von Fluggastrechten auf Druck von großen Airlines stimmt heute Abend das EU-Parlament final ab. Krone+ zeigt vorab alle – auch noch nicht bekannten – Punkte, wo sich das Parlament gegenüber Rat und Kommission durchsetzen konnte und analysiert die Neuerungen im Detail.
Zu Beginn der Verhandlungen standen weitreichende Änderungen der bestehenden Fluggastrechte auf der Tagesordnung. Vor allem auf Druck von Deutschland und Frankreich, die mit der Lufthansa und der Air France mächtige Player am Markt zu befrieden haben. Dazu zählten unter anderem niedrigere Ausgleichszahlungen, Änderungen bei der 3-Stunden-Regel für Verspätungen, eine weitergehende Zulassung von No-Show-Gebühren sowie eine Ausweitung der sogenannten außergewöhnlichen Umstände auf zusätzliche Fallgruppen wie Streiks oder Personalausfälle.
Lesen Sie hier unten alle Punkte, die Ihre Flugreise betreffen und was sich ändert:
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