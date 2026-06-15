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Kam nicht zu Prozess

Neuer Eklat: Ortskaiser zahlt nichts zurück

Kärnten
15.06.2026 18:00
Der Platz des Bürgermeisters blieb bei Prozess in Kärnten leer – „ganz kurzfristig erkrankt“, ...
Der Platz des Bürgermeisters blieb bei Prozess in Kärnten leer – „ganz kurzfristig erkrankt“, heißt es ...(Bild: Kerstin Wassermann)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Nach Unstimmigkeiten um Rechnungen in einer Kärntner Seengemeinde ermittelt nicht nur der Staatsanwalt, der Gemeinderat fordert auch Geld vom Bürgermeister zurück. Doch dieser will nicht zahlen – und auch bei einem Arbeitsprozess taucht der lang gediente Politiker nicht auf. Wie soll es nun weitergehen?

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Weil sie die mündliche Weisung des Bürgermeisters missachtet hätte, dem Kontrollausschuss der Gemeinde keine Originalbelege auszuhändigen, hat Keutschachs Ortskaiser Gerhard Oleschko die Finanzverwalterin vor einem Jahr fristlos entlassen.

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