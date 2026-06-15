Zeit drängt! Bei Sturm geht es ans Eingemachte

Am Montag startete Vizemeister Sturm mit der Vorbereitung. In nur fünf Wochen wird es für die Grazer bereits ernst: Am 21./22. Juli wartet schon das erste Duell in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League. Auf welchen Klub die Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch trifft, das erfahren die Spieler diesen Mittwoch.
Und jetzt wird wieder in die Hände gespuckt! 28 Tage lang konnten die Sturm-Profis dem süßen Leben frönen, Montag hatte das Gros aber wieder im Trainingszentrum anzutanzen. Bis Dienstag stehen sportmedizinische Untersuchungen und Krafttests und dergleichen an der Tagesordnung.
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