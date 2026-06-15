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Zeit drängt! Bei Sturm geht es ans Eingemachte

Fußball National
15.06.2026 19:00
Noch ungewohnt: Der Ex-Hartberger Jürgen Heil in der schwarzen Sturm-Dress.
Noch ungewohnt: Der Ex-Hartberger Jürgen Heil in der schwarzen Sturm-Dress.(Bild: SK STURM)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Am Montag startete Vizemeister Sturm mit der Vorbereitung. In nur fünf Wochen wird es für die Grazer bereits ernst: Am 21./22. Juli wartet schon das erste Duell in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League. Auf welchen Klub die Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch trifft, das erfahren die Spieler diesen Mittwoch. 

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Und jetzt wird wieder in die Hände gespuckt! 28 Tage lang konnten die Sturm-Profis dem süßen Leben frönen, Montag hatte das Gros aber wieder im Trainingszentrum anzutanzen. Bis Dienstag stehen sportmedizinische Untersuchungen und Krafttests und dergleichen an der Tagesordnung.

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