Drei Bären in Griechenland illegal wurden getötet

In Griechenland wurden am Wochenende innerhalb weniger Stunden drei Braunbären – vermutlich durch die Hand von Privatpersonen – getötet. Das teilte die griechische Umwelt- und Tierschutzorganisation Kallisto mit. Zwei Tiere seien dabei durch Schüsse getötet worden, ein weiteres durch einen vergifteten Köder. Nun fordert Kallisto eine konsequente Aufklärung der Fälle, sie würden die anhaltenden Bedrohungen für die geschützte Art in Griechenland verdeutlichen, kritisierte die Organisation am Montag.