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Komplizin bei Betrug

Gestohlene Handys verkauft: Rumänin vor Gericht

Vorarlberg
15.06.2026 19:00
Die Rumänin war teilgeständig.
Die Rumänin war teilgeständig.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Der Haupttäter wurde bereits rechtskräftig verurteilt, am Montag musste sich seine Komplizin wegen Hehlerei verantworten: Sie hatte geklaute Mobiltelefone in Vorarlberg weiterverkauft: Prozess am Landesgericht Feldkirch. 

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Der Fall liest sich wie ein Krimi aus dem Handyshop: Ein ehemaliger Mitarbeiter soll im Namen einer Kundin eigenmächtig einen Vertrag verlängert haben. Zehn Smartphones verschwanden direkt aus dem Geschäft. Dazu kamen Verträge auf angebliche Kunden aus verschiedenen osteuropäischen Ländern – samt dazugehörigen Handys.

Das Problem: Die verwendeten Reisepässe existierten gar nicht. Für diese Taten wurde der frühere Mitarbeiter bereits verurteilt. Er erhielt eine teilbedingte Geldstrafe von 7200 Euro und musste 8000 Euro Schadenersatz an die Betreiber des Handyshops leisten. Am Montag rückte nun seine mutmaßliche Komplizin in den Mittelpunkt. Die heute 45-jährige Rumänin, die in der Schweiz lebt, soll die zehn gestohlenen Smartphones in einer Postfiliale in Lustenau übernommen und anschließend weiterverkauft haben. Am Landesgericht Feldkirch zeigte sie sich teilweise geständig.

Sie räumte ein, dass ihr die Sache „nicht ganz koscher“ vorgekommen sei. Pro verkauftem Handy habe sie rund 70 Euro verdient. Ihr Verteidiger regte eine außergerichtliche Lösung an. Doch so einfach war die Sache nicht: Die Angeklagte hatte bereits zwei Diversionen erhalten – unter anderem wegen Betrugs und betrügerischer Krida. Zwischen Richter und Staatsanwalt folgte eine längere Diskussion.

Am Ende fiel die Entscheidung zugunsten der 45-Jährigen: Das Verfahren wurde diversionell erledigt. Die Frau muss eine Geldbuße von 7000 Euro bezahlen. Doch Richter Alexander Wehinger machte klar: Hält sie die Vereinbarung nicht ein, gibt es ein Wiedersehen vor Gericht. 

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