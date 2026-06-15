Gestohlene Handys verkauft: Rumänin vor Gericht

Das Problem: Die verwendeten Reisepässe existierten gar nicht. Für diese Taten wurde der frühere Mitarbeiter bereits verurteilt. Er erhielt eine teilbedingte Geldstrafe von 7200 Euro und musste 8000 Euro Schadenersatz an die Betreiber des Handyshops leisten. Am Montag rückte nun seine mutmaßliche Komplizin in den Mittelpunkt. Die heute 45-jährige Rumänin, die in der Schweiz lebt, soll die zehn gestohlenen Smartphones in einer Postfiliale in Lustenau übernommen und anschließend weiterverkauft haben. Am Landesgericht Feldkirch zeigte sie sich teilweise geständig.