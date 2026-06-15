Doppel-Olympiasieger Hämmerle wird erstmals Papa

Doppel-Olympiasieger Alessandro „Izzi“ Hämmerle wird erstmals Vater! Schon in einem Monat erwartet der 32-jährige Snowboarder aus Vorarlberg mit seiner Julia Nachwuchs.
„One year ago – one month to go“, schreibt Hämmerle auf Instagram neben Fotos mit seiner Liebsten und verkündet damit die süßen Baby-News.
Damit ist klar: Der Snowboard-Crosser wusste schon bei seinem Gold-Triumph in Livigno von seinem Glück ...
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