Blind ins Ziel! Jetzt hofft Patrick auf Ironman-WM

Patrick Bitzinger (31) finishte den Langdistanz-Triathlon in Klagenfurt in 10:23:26 Stunden. Mit seinem Guide trotzte er auch dem Hagelschauer beim Marathon, hofft nun auf die Einladung zur WM. Noch nie waren heuer so viele Starter aus Österreich dabei – die Wertschöpfung in der Region ist enorm. Fortsetzung ist garantiert.
Was für eine Leistung! Als Kind hatte Patrick Bitzinger (OÖ) sein Augenlicht verloren – am Sonntag gelang ihm der größte sportliche Erfolg seiner Karriere. Beim Ironman in Kärnten lief er gemeinsam mit Guide Andreas Fuchs (vierfacher Triathlon-Staatsmeister) in 10:23:26 Stunden über die Ziellinie. In 1:13:29 absolvierte er das Schwimmen, am Rad brauchte er 4:52:31 Stunden und beim Laufen dann 4:06:43 Stunden.
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