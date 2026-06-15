Blind ins Ziel! Jetzt hofft Patrick auf Ironman-WM

Was für eine Leistung! Als Kind hatte Patrick Bitzinger (OÖ) sein Augenlicht verloren – am Sonntag gelang ihm der größte sportliche Erfolg seiner Karriere. Beim Ironman in Kärnten lief er gemeinsam mit Guide Andreas Fuchs (vierfacher Triathlon-Staatsmeister) in 10:23:26 Stunden über die Ziellinie. In 1:13:29 absolvierte er das Schwimmen, am Rad brauchte er 4:52:31 Stunden und beim Laufen dann 4:06:43 Stunden.