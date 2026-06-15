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Kein Happy End

93 Hunde abgenommen: Tierdrama geht weiter

Steiermark
15.06.2026 18:00
Herzensbrecher mit Falten: „Buster“ (li.) und ein Geschwisterl mit Tierheimleiterin Susanne ...
Herzensbrecher mit Falten: „Buster“ (li.) und ein Geschwisterl mit Tierheimleiterin Susanne Bräuer(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Christa Blümel
Porträt von Eva Blümel
Von Christa Blümel und Eva Blümel

93 Shar Peis von einer Züchterin: Eine Tierabnahme in unfassbarer Größenordnung sorgte in der Steiermark kürzlich für Erschütterung. Die Tiere sind im Heim – für viele blieb ein Happy End bislang leider aus.

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Susanne Bräuer, engagierte Leiterin des Landestierheims in Graz, herzt „Buster“, der das sichtlich genießt. Sechs Monate ist er alt. Fast drei aus seiner kurzen Lebenszeit hat er im Heim verbracht, jene davor unter schrecklichen Umständen, die schließlich zur behördlichen Abnahme führten. Operationen hat der Kleine schon hinter sich, damit er überhaupt etwas sieht – wie viele Shar Peis.

Viele Tierfreunde sind fassungslos, dass so eine Zucht überhaupt noch erlaubt ist. „Zuwendung und so viel Beschäftigung wie möglich im Heim, mehr können wir für ,Buster’, seine fünf Geschwister und deren Mutter nicht tun“, sagt Bräuer sorgenvoll. Freilich: „Das ersetzt nicht die Liebe von Besitzern.“ Nachfrage sei quasi „nicht vorhanden“.

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Große Sorge um kleinen „Kito“
Nina Mocnik vom Tierheim Franziskus in Rosental an der Kainach hatte in ihrem Umfeld mehr Glück. „Wir hatten 15, davon sind noch drei Muttertiere und ein Welpe bei uns.“ Besonders herausfordernd: Der kleine „Kito“, der sogar im Heim auf die Welt kam, sein ganzes 13 Wochen junges Leben dort verbracht hat, leidet unter motorischen und neurologischen Ausfällen. Mocnik: „Er braucht nicht nur einen Liebhaber der Rasse, sondern auch große Zuwendung. Ein Traum wäre es, wenn er gemeinsam mit Mama ,Uschi‘ außergewöhnliche Besitzer finden könnte.“

Hofft so sehr auf ein gemeinsames Zuhause für „Uschi“ und Sohn „Kito“: Nina Mocnik
Hofft so sehr auf ein gemeinsames Zuhause für „Uschi“ und Sohn „Kito“: Nina Mocnik(Bild: Tierheim Franziskus)

Sie selbst sei mittlerweile ein Riesenfan der Rasse geworden: „Die sind so in sich ruhend, anhänglich, liebevoll.“ In der Arche Noah sitzt noch mehr als die Hälfte der übernommenen 63 Tiere – ein Trauerspiel.

Sollten Sie seriöses Interesse an einem der Hunde haben, kontaktieren Sie bitte das jeweilige Tierheim.

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