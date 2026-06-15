93 Hunde abgenommen: Tierdrama geht weiter

Sie selbst sei mittlerweile ein Riesenfan der Rasse geworden: „Die sind so in sich ruhend, anhänglich, liebevoll.“ In der Arche Noah sitzt noch mehr als die Hälfte der übernommenen 63 Tiere – ein Trauerspiel.

Sollten Sie seriöses Interesse an einem der Hunde haben, kontaktieren Sie bitte das jeweilige Tierheim.