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Wolff über Hamilton:

„Wenn er einmal Blut leckt, greift er richtig an!“

Formel 1
15.06.2026 19:30
Lewis Hamilton holte in Barcelona seinen 106. Grand-Prix-Sieg.
Lewis Hamilton holte in Barcelona seinen 106. Grand-Prix-Sieg.(Bild: AFP/MANAURE QUINTERO)
Porträt von Richard Köck
Von Richard Köck

Nach dem Sieg von Sir Lewis Hamilton in Barcelona verneigt sich die Konkurrenz vor dem 106-fachen Grand-Prix-Sieger. Der freut sich über das rein britische Podium. Und Mercedes-Boss Toto Wolff hat nicht wirklich Lust auf ein Duell mit seinem ehemaligen Schützling: „Ich weiß, wozu er fähig ist!“

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„Lewis sollte jetzt aufhören, er ist müde, braucht eine endgültige Pause und einen völligen Neustart in ein anderes Leben“, murmelte der heute 94-jährige Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone in die Mikrofone jener Journalisten, die nach der Vorsaison nach seiner Meinung über Lewis Hamiltons Zukunft nach einem Ferrari-Jahr ohne GP-Podium fragten. Auch Nico Rosberg, ehemaliger Teamkollege des siebenfachen Weltmeisters, gab damals seinen Senf dazu. „Ich bin mir sicher, dass Lewis gerne aufhören würde. Aber das wäre wohl ein zu großer Gesichtsverlust“, meinte der Champion von 2016

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