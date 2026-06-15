„Wenn er einmal Blut leckt, greift er richtig an!“

„Lewis sollte jetzt aufhören, er ist müde, braucht eine endgültige Pause und einen völligen Neustart in ein anderes Leben“, murmelte der heute 94-jährige Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone in die Mikrofone jener Journalisten, die nach der Vorsaison nach seiner Meinung über Lewis Hamiltons Zukunft nach einem Ferrari-Jahr ohne GP-Podium fragten. Auch Nico Rosberg, ehemaliger Teamkollege des siebenfachen Weltmeisters, gab damals seinen Senf dazu. „Ich bin mir sicher, dass Lewis gerne aufhören würde. Aber das wäre wohl ein zu großer Gesichtsverlust“, meinte der Champion von 2016