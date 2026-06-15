Gott kickt mit! Aber Hühner-Story war eine „Ente“

Als Graffiti mit Heiligenschein oder als Ikone zwischen Kerzen am Wohnzimmer-Altar – dem Nationalheiligen Diego Maradona († 2020) wird in Argentinien nach wie vor gehuldigt. Sein 60-Meter-Solo zum vorentscheidenden 2:0 im Viertelfinale 1986 gegen England ist als „WM-Tor des Jahrhunderts“ ebenso legendär wie sein im selben Spiel mit der „Hand Gottes“ erzieltes 1:0. Letztlich sollte die „Albiceleste“ um Maradona zum zweiten Mal den WM-Pokal stemmen – offenbar mit Gottes Hilfe.