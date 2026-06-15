Israels Sicherheitsminister „ist nicht willkommen“

Bereits Sanktionen gegen gewaltbereite Siedler

Die EU-Außenminister wollen bei ihrer Tagung Sanktionen gegen die rechtsextremistischen Minister Ben-Gvir und Bezalel Smotrich diskutieren. Im Mai hatten sich die EU-Außenminister auf neue Sanktionen gegen gewaltbereite israelische Siedler im besetzten Westjordanland sowie gegen führende Hamas-Vertreter geeinigt. Italien hatte angeregt, Sanktionen gegen Ben-Gvir zu prüfen. Ein weiteres Thema sind mögliche Handelseinschränkungen gegen israelische Produkte aus den besetzten Gebieten. Eine Diskussion über das Assoziierungsabkommen EU-Israel ist nicht vorgesehen.