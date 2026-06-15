Wie Rihanna: Yan, shine bright like a Diomande!

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FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.06.2026 18:15
Flügelflitzer Yan Diomande.
Flügelflitzer Yan Diomande.(Bild: AFP/DARRIAN TRAYNOR)
Porträt von Thomas Steiger
Von Thomas Steiger

Leipzigs Flügelflitzer ist nicht erst seit seinem Gala-Auftritt beim WM-Auftakt der Elfenbeinküste in aller Munde. Innerhalb eines Jahres schraubte Yan Diomande seinen Marktwert um 100 Millionen in die Höhe, dabei kickte er noch vor zwei Jahren in Amerikas 4.(!) Liga! Eine etwaige Ablösesumme schießt gefühlt täglich nach oben – und diese Topklubs sind an ihm dran ...

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Tiefer Schwerpunkt, explosiver Antritt, nicht vorhersehbare Richtungsänderungen, gepaart mit ausgereifter Technik und gutem Abschluss. Das ist das Gesamtpaket von Yan Diomande!

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