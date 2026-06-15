Wie Rihanna: Yan, shine bright like a Diomande!

Leipzigs Flügelflitzer ist nicht erst seit seinem Gala-Auftritt beim WM-Auftakt der Elfenbeinküste in aller Munde. Innerhalb eines Jahres schraubte Yan Diomande seinen Marktwert um 100 Millionen in die Höhe, dabei kickte er noch vor zwei Jahren in Amerikas 4.(!) Liga! Eine etwaige Ablösesumme schießt gefühlt täglich nach oben – und diese Topklubs sind an ihm dran ...