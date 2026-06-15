Eine atemlose, pulsierende Jagd nach der Liebe

Die letzte Ballettproduktion der Saison am Landestheater Linz lässt sich mit einem einzigen Wort zusammenfassen: Atemlos! Lilit Hakobyans Inszenierung für TANZ LINZ zu Sartres „Das Spiel ist aus“ erlebte am Samstag in der Blackbox des Linzer Musiktheaters eine Premiere, die lange nachhallt.