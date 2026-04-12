„Solar-Rabatt“ macht Strom zu Mittag billiger

Sonnenstrom flutet das Stromnetz. Um möglichst viel von der Energie zu verbrauchen, gibt’s auch in Oberösterreich den „Sommer-Nieder-Arbeitspreis“, wie es etwas sperrig heißt. Das bedeutet nichts anderes, als dass von April bis Ende September die Netzbetreiber nur 80 Prozent des Netztarifes berechnen können, wenn zwischen 10 und 16 Uhr Strom bezogen wird.