„Solar-Rabatt“ macht Strom zu Mittag billiger

Rund um den Mittag, also zwischen 10 und 16 Uhr dürfen Energieversorger nur 80 Prozent des Netztarifes verrechnen – dank des sogenannten Sommer-Nieder-Arbeitspreises – allerdings nur von April bis Ende September. Viele müssen den Rabatt aber selbst aktivieren, Mitglieder von Energiegemeinschaften sind ausgeschlossen.
Sonnenstrom flutet das Stromnetz. Um möglichst viel von der Energie zu verbrauchen, gibt’s auch in Oberösterreich den „Sommer-Nieder-Arbeitspreis“, wie es etwas sperrig heißt. Das bedeutet nichts anderes, als dass von April bis Ende September die Netzbetreiber nur 80 Prozent des Netztarifes berechnen können, wenn zwischen 10 und 16 Uhr Strom bezogen wird.
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