Brandanschlag auf Anwesen von KI-Magnat Sam Altman

Die Polizei von San Francisco bestätigte die Attacke auf das Luxusanwesen des Tech-Unternehmers in der kalifornischen Großstadt. Ein Mann habe einen Brandsatz geworfen und dabei das Tor des Anwesens in Brand gesetzt. Er sei dann geflohen. Kurz darauf sei ein Notruf vom OpenAI-Sitz eingegangen. „Als die Polizisten eintrafen, erkannten sie den Mann als denselben Verdächtigen vom vorherigen Vorfall und nahmen ihn umgehend fest“, erklärte die Polizei.