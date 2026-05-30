Mausefalle sorgt für neue Dimensionen in Kitzbühel

Manner-Schnitten und Schnitzel

Straka meinte zur Atmosphäre: „Diese Stimmung war die klare Nummer eins des Tages, eine Werbung für Österreichs Golfsport.“ Mit der Hitze kam er gut klar: „Ich fand es nicht so heiß, habe sieben Flaschen Wasser getrunken und viel gegessen.“ Nach dem Ryder Cup-Sieg 2026 stellte Sepp seine Ernährung um: „Ich bin jetzt gesünder unterwegs“ Lachend ergänzte er: „Es gibt aber schon noch schlechte Sachen. Gerade diese Woche sind es Manner-Schnitten und Schnitzel.“ Das Ziel für das Wochenende ist klar – die Gegner panieren: „Es ist noch alles drin.“