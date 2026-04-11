Dieses alte Wirtshaus bekommt eine neue Zukunft

Das Traditionsgasthaus Noppinger in Grödig (Salzburg) lag jahrelang im Dornröschenschlaf. Vergangenes Jahr kamen die Bagger und rissen das geschlossene Wirtshaus ab. Jetzt wird es wieder wach geküsst – im September soll er aufsperren.
Jahrzehntelang wurde beim Noppinger in Grödig Wirtshauskultur gelebt. Seit dem Aus des Betriebs im Jahr 2014 geriet das Traditionsgasthaus direkt neben der Kirche zunehmend in Vergessenheit. Die Grödiger Kaufmannsfamilie Brandstätter hatte nach dem Aus der Brauerdynastie Noppinger das Haus gekauft und noch verpachtet. Auch nach 2014 versuchte man, mit Veranstaltungen im leeren Gebäude wiederzubeleben. Es gelang nicht immer.
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