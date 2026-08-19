Teenager unterkühlt von Venedigergruppe gerettet

Ein nächtlicher Einsatz hat am Dienstag die Bergrettung Mittersill gefordert. Zwei 17-jährige Salzburger waren auf ihrer Bergtour von der Neuen Fürther Hütte in Richtung St. Pöltner Hütte unterwegs, als sie aufgrund des schlechten Wetters nicht mehr weiterkamen.
Die eigentlich gut ausgerüsteten Jugendlichen setzten schließlich einen Notruf ab, weil sie keinen geeigneten Platz zum Biwakieren fanden. Daraufhin stiegen Bergrettungskräfte zu den beiden auf. Die 17-Jährigen waren unverletzt, jedoch durchnässt und leicht unterkühlt.
Jugendliche unverletzt
„Sie waren unverletzt, konnten aber weder vor noch zurück. Ihnen war kalt, und sie waren nass“, teilte Einsatzleiter Gerfried Walser von der Bergrettung Mittersill mit.
Die Einsatzkräfte brachten die Jugendlichen zurück zur Neuen Fürther Hütte, wo sie versorgt werden konnten. Insgesamt standen 18 Bergretter im Einsatz, der erst gegen 2 Uhr endete.
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