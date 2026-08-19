Löschwasserbehälter gleich für drei Gemeinden

Direkt an der Ortseinfahrt von Henndorf ist ein 200 Kubikmeter großer Löschwasserbehälter entstanden, der mittlerweile auch in Betrieb ist. Das Besondere: Ein Brand im Gebiet von Seekirchen zeigte die Schwachstelle, der Grund auf dem der Behälter liegt, ist noch in Eugendorf und die naheste Feuerwehr ist in Henndorf. Weil alle drei Gemeinden profitieren, haben auch alle mitbezahlt und sich die Kosten gedrittelt. „Der Behälter ist wichtig, da es in dem Gebiet wenig Wasser gibt“, erklärt Henndorfs Ortsfeuerwehrkommandant Simon Leitner. Anfang der 2000er-Jahre habe es im Ort einen regelrechten Bauboom derartige Löschwasserbehälter gegeben, meist auf Initiative der Bauern.