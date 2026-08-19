Das fehlt Salzburgs Leichtathleten zur Spitze

In der Leichtathletik braucht es mehr Sportler

Generell fehle in Salzburg aktuell auch die breite Masse. Denn laut May setze sich die Spitze aus der Basis zusammen. Dafür nennt er ein Beispiel: „Wenn wir vier österreichische potenzielle Finalteilnehmer haben, dann brauchen wir in der Jugend 400, im Schülerbereich 4000 Sportler. Eine gute Basis mit vielen Talenten ist das A und O.“ Das ist hierzulande aber nicht der Fall. Die Leichtathletik, bei den Olympischen Sommerspielen neben Schwimmen die größte Sportart, hat in der Alpenrepublik keinen großen Stellenwert. „So wie ich das mitbekomme, kommt zuerst Fußball, dann Fußball und dann nochmal Fußball. Dann lange nichts und danach erst Wintersport. Das ist überall in Europa so, dass eine dominante Sportart existiert.“