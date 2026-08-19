Vor Justizgebäude: Rad-Parkplatz wird korrigiert

„Wir haben in der Planungsphase alles detailliert abgestimmt. Lediglich bei der tatsächlichen Anbringung der Bodenmarkierungen ist es zu einem Fehler gekommen“, bedauert Christoph Rettenbacher, Vorsteher der Geschäftsstelle am Landesgericht Salzburg. Man stehe bereits in engem Austausch mit dem Magistrat, um die fehlerhaften Markierungen ehestmöglich zu korrigieren.