Vor Justizgebäude: Rad-Parkplatz wird korrigiert

Die Parkplätze der neuen S-Bike-Station beim Landesgericht Salzburg wurden irrtümlich falsch angebracht – trotz korrekter Abstimmung im Vorfeld, wie das Landesgericht nun mitteilte. Die Markierungen mitten im Parkverbot müssen nun entfernt werden...
„Wir haben in der Planungsphase alles detailliert abgestimmt. Lediglich bei der tatsächlichen Anbringung der Bodenmarkierungen ist es zu einem Fehler gekommen“, bedauert Christoph Rettenbacher, Vorsteher der Geschäftsstelle am Landesgericht Salzburg. Man stehe bereits in engem Austausch mit dem Magistrat, um die fehlerhaften Markierungen ehestmöglich zu korrigieren.
Die Zufahrt zum Landesgericht Salzburg und insbesondere zur Vorführzone sei derzeit uneingeschränkt möglich betont das Landesgericht. Auch nach Anbringung der korrekten Bodenmarkierungen soll es zu keiner Beeinträchtigung der Zufahrt zur Justiz kommen.
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