Herabfallende Steine trafen Autos bei St. Gilgen

Nach den anhaltenden starken Regenfällen ist es am Dienstag auf der B158 bei St. Gilgen zu einem Steinschlag gekommen. Aus einer Felswand hatten sich mehrere Gesteinsbrocken gelöst und waren auf die Bundesstraße gestürzt. Mehrere Fahrzeuge konnten den herabfallenden Steinen nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallten gegen die Felsbrocken.