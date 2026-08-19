Lenker versuchte Autobrand selbst zu löschen

Geistesgegenwärtig reagierte ein Lenker als er bemerkte, dass sein Auto Dienstagabend während der Fahrt in Brand geriet. Der Mann konnte einen Feuerlöscher bei einem nahen Bauernhof finden und so den Brand rasch eindämmen.
Auf der Zufahrtsstraße zu einem entlegenen Wirtschaftsgebäude in Abtenau war das Auto des Mannes in Brand geraten. Glücklicherweise befand sich bei dem Bauernhof ein Feuerlöscher. Der Autofahrer kombinierte schnell und konnte so das Übergreifen der Flammen aus dem Motorraum verhindern.
Die Feuerwehr löschte den Brand danach mit einem Hochdruckrohr endgültig ab und kontrollierte den betroffenen Bereich mit der Wärmebildkamera.
Der schwer beschädigte Wagen wurde neben der Straße abgestellt.
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