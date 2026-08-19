Kriminaltouristen stahlen 23 Fahrräder in 27 Tagen

Zwei weitere mitangeklagte Serben, die als Hehler die Beute verkauften, erschienen nicht zum Prozess am Mittwoch im Landesgericht – gegen sie besteht nämlich ein Einreiseverbot. Die Bande agierte zwischen 4. und 31. März in der Stadt. In unterschiedlicher Zusammensetzung stahlen sie Fahrräder: teils aus Tiefgaragen, teils aus Kellerabteilen, teils handelte es sich um teure E-Fahrräder. Meist knackten sie die Schlösser auf. Das Motiv bei allen vier: Geldnot!