Katzenbabys beinhart an Bundesstraße ausgesetzt

Die Kleinen, die noch kaum ihre Augen öffnen konnten, wurden damit nicht nur viel zu früh von ihrer Mutter getrennt – sondern auch größter Gefahr ausgesetzt! „Als Erstes musste ich die Kleinen dringend füttern, weil sie so vor Hunger schrien“, erzählt Stadler. Die Kätzchen wurden zum fast eine Stunde entfernten Tierschutzhof Pfotenhilfe nahe der Grenze zu Salzburg gebracht.