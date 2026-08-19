Auto überschlug sich: Fahrer verletzt geborgen

Im dichten Frühverkehr kam ein Lenker mit seinem Wagen in Aiglsbrunn bei Straßwalchen in Salzburg von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich. Die Rettung musste den Lenker aus dem Auto bergen. Er wurde verletzt.
Am Mittwochmorgen um kurz nach sechs Uhr wurde die Feuerwehr Straßwalchen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person nach Aiglsbrunn alarmiert. Ein Auto war im Frühverkehr von der Straße abgekommen, eine kleine Böschung hinabgestürzt und hatte sich dabei überschlagen.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die verletzte Person bereits durch das Rote Kreuz aus dem Fahrzeug befreit und medizinisch versorgt worden.
Die Feuerwehr übernahm anschließend den Aufbau des Brandschutzes, die Absicherung der Unfallstelle sowie die Unterstützung des Abschleppdienstes bei den notwendigen Arbeiten. Währenddessen bildete sich rund um die Unfallstelle kurzzeitig Stau.
Warum genau sich der Unfall ereignet hat, ist derzeit noch nicht klar.
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