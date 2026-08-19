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Volleyball-Ass Deisl

Zeichnung von Nichte soll bei EM Glück bringen

Salzburg: Sport-Nachrichten
19.08.2026 19:00
Freut sich schon auf die Europameisterschaft: Volleyballerin Victoria Deisl.
Freut sich schon auf die Europameisterschaft: Volleyballerin Victoria Deisl.(Bild: GEPA)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Österreich startet am Freitag in die Damen-Europameisterschaft im Volleyball. Mit dabei ist auch Victoria Deisl. Die Flachgauerin sprach mit der „Krone“ über ihr Karrierehighlight sowie darüber, weshalb sie nach Tschechien eine Zeichnung mitnimmt. 

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„Ein Sieg wäre die Kirsche auf der Torte“, sagt Volleyballerin Victoria Deisl wenige Stunden vor Aufschlag in Brünn (Tch). Dort trifft die Flachgauerin am Freitag zum Auftakt in die Gruppenphase auf starke Serbinnen.

Zitat Icon

Endlich ist es so weit. Ich bekomme schon Gänsehaut.

Victoria DEISL, Volleyball-Nationalspielerin

Bild: APA/MAX SLOVENCIK

Für Rot-Weiß-Rot ist es die erste Teilnahme bei einer Europameisterschaft. Für Deisl das größte Turnier in ihrer Laufbahn. „Die Vorfreude ist riesig. Wir haben den ganzen Sommer darauf hingearbeitet. Endlich ist es so weit. Ich bekomme schon Gänsehaut“, kann es Deisl kaum noch erwarten, bis ihr „bislang größtes Karrierehighlight“ endlich startet.

Ein Engel und ein Herz sollen Deisl bei der EM in Brünn Glück bringen.
Ein Engel und ein Herz sollen Deisl bei der EM in Brünn Glück bringen.(Bild: zVg)

Mit süßem Glücksbringer zur EM nach Tschechien
In Tschechien, wo sie zuletzt bereits für Prostejov in der Extraliga aufgeigte und nach der EM nach Serbien wechselt, wird sie auch von der Familie begleitet. „Meine Eltern und meine Schwester werden kommen. Auch ein paar Freunde haben sich angekündigt“, verriet die Seekirchnerin, die auch auf einen Glücksbringer von der Nichte zählt.

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Denn wer genau hinschaut, findet auf ihrer Beinschiene, die sie aufgrund einiger Knieverletzungen trägt, ein aufgemaltes Herz und einen Engel von der Nichte.

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