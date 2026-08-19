Zeichnung von Nichte soll bei EM Glück bringen

Österreich startet am Freitag in die Damen-Europameisterschaft im Volleyball. Mit dabei ist auch Victoria Deisl. Die Flachgauerin sprach mit der „Krone“ über ihr Karrierehighlight sowie darüber, weshalb sie nach Tschechien eine Zeichnung mitnimmt.
„Ein Sieg wäre die Kirsche auf der Torte“, sagt Volleyballerin Victoria Deisl wenige Stunden vor Aufschlag in Brünn (Tch). Dort trifft die Flachgauerin am Freitag zum Auftakt in die Gruppenphase auf starke Serbinnen.
Endlich ist es so weit. Ich bekomme schon Gänsehaut.
Victoria DEISL, Volleyball-Nationalspielerin
Bild: APA/MAX SLOVENCIK
Für Rot-Weiß-Rot ist es die erste Teilnahme bei einer Europameisterschaft. Für Deisl das größte Turnier in ihrer Laufbahn. „Die Vorfreude ist riesig. Wir haben den ganzen Sommer darauf hingearbeitet. Endlich ist es so weit. Ich bekomme schon Gänsehaut“, kann es Deisl kaum noch erwarten, bis ihr „bislang größtes Karrierehighlight“ endlich startet.
Mit süßem Glücksbringer zur EM nach Tschechien
In Tschechien, wo sie zuletzt bereits für Prostejov in der Extraliga aufgeigte und nach der EM nach Serbien wechselt, wird sie auch von der Familie begleitet. „Meine Eltern und meine Schwester werden kommen. Auch ein paar Freunde haben sich angekündigt“, verriet die Seekirchnerin, die auch auf einen Glücksbringer von der Nichte zählt.
Denn wer genau hinschaut, findet auf ihrer Beinschiene, die sie aufgrund einiger Knieverletzungen trägt, ein aufgemaltes Herz und einen Engel von der Nichte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.