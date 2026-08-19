Zeichnung von Nichte soll bei EM Glück bringen

Mit süßem Glücksbringer zur EM nach Tschechien

In Tschechien, wo sie zuletzt bereits für Prostejov in der Extraliga aufgeigte und nach der EM nach Serbien wechselt, wird sie auch von der Familie begleitet. „Meine Eltern und meine Schwester werden kommen. Auch ein paar Freunde haben sich angekündigt“, verriet die Seekirchnerin, die auch auf einen Glücksbringer von der Nichte zählt.