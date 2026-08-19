16-Jähriger klaute Parfum und Rasierklingen

Da wollte sich wohl jemand einen schönen Abend machen – oder aber Ware weiter verticken: Edles Parfum und Rasierklingen stahl ein 16-jähriger Teenager am Dienstagnachmittag aus einem Geschäft in Radstadt. Auch Cannabiskraut wurde bei dem jungen Mann gefunden, der von der Polizei gestellt werden konnte.
Bei seinem Diebeszug ging der Teenie mit rumänischer Staatsbürgerschaft nicht ganz vorsichtig vor: Er wurde bei seiner Tat nämlich von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Das Bildmaterial half der Polizei schließlich, den jungen Mann aufzugreifen. Er konnte noch im Umkreis des Geschäftes gefunden werden.
Der Jugendliche, der auch im Besitz von Marihuana war, gestand den Diebstahl sowie einen weiteren von Anfang August. Die Polizei stellte die Rasierklingen und das Parfum im Wert von rund 400 Euro – und auch das Cannabiskraut – sicher.
Die kleinen, scharfen Utensilien für des Mannes Bart gelten als begehrtes Diebesgut: In Osteuropa werden sie als Tauschmittel genutzt.
Er sowie ein gleichaltriger Österreicher, der ebenfalls an zumindest einem Diebstahl beteiligt gewesen sein soll, werden wegen Diebstahls angezeigt.
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