16-Jähriger klaute Parfum und Rasierklingen

Da wollte sich wohl jemand einen schönen Abend machen – oder aber Ware weiter verticken: Edles Parfum und Rasierklingen stahl ein 16-jähriger Teenager am Dienstagnachmittag aus einem Geschäft in Radstadt. Auch Cannabiskraut wurde bei dem jungen Mann gefunden, der von der Polizei gestellt werden konnte.