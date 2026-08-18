Durch Faustschläge erblindete Opfer an einem Auge

Zwei 19-jährige Flachgauer attackierten brutal zwei Männer am 18. April beim Salzburger Messezentrum. Mit Fußtritten und Faustschlägen, die große Folgen hatten: Eines der Opfer erblindete an einem Auge. Das andere Opfer erlitt einen Bruch bei den Schulterknochen. Am Dienstag setzte es dafür Haft.