Durch Faustschläge erblindete Opfer an einem Auge

Zwei 19-jährige Flachgauer attackierten brutal zwei Männer am 18. April beim Salzburger Messezentrum. Mit Fußtritten und Faustschlägen, die große Folgen hatten: Eines der Opfer erblindete an einem Auge. Das andere Opfer erlitt einen Bruch bei den Schulterknochen. Am Dienstag setzte es dafür Haft.
Absichtlich schwere Körperverletzung lautete der Vorwurf der Staatsanwaltschaft beim Prozess am Dienstag im Salzburger Landesgericht. Beide Einheimischen zeigten Reue, konnten sich aber alkoholbedingt nicht mehr an das Passierte erinnern.
Und beide wurden gemäß der Anklage nicht rechtskräftig verurteilt: zu je drei Jahren teilbedingter Haft, ein Jahr davon unbedingt.
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