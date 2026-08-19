Warum Salzburgs Gegner nichts zu verlieren hat

„Verein befindet sich in einem Wiederaufbau“

Seitdem läuft das Werkl aber nicht mehr wie gewohnt. In der Liga liegt das Team von Trainer Karl Marius Aksum – er kam einst als „Co“ und hob den Klub in der offensiven Spielweise auf ein neues Level – nur auf Rang elf von 16. Juhlin kennt einen Grund dafür, dass die (zu) hohen Erwartungen nicht erfüllt werden können. „Aktuell befindet sich der Verein in einer Art Wiederaufbau, weil viele Spieler gegangen sind.“