Trockenheit: Verband trieb zusätzliches Wasser auf

Zusätzliches Wasser aus Hallwang gesichert

Die gute Nachricht: Plainfeld ist gerade dabei, zusätzliches Wasser für die Zukunft zu sichern. Aus der Quelle Tiefenbach, die von der Salzburg AG betrieben werden, können künftig 15 Sekundenliter bezogen werden. Bahngruber: „Der Vertrag ist unterzeichnet und das Projekt wird gerade eingereicht.“ Es braucht dafür auch eine neue Zuleitung. „Wir gehen davon aus, dass bis zum nächsten, hoffentlich nicht so trockenen Sommer, alles bereit sein wird“, so Bahngruber.