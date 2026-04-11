„Trauer und Freude – es lag alles nah beieinander“

Nach 28 Jahren als Stimme der SEER und unzähligen großen Konzertmomenten schreibt Sabine „Sassy“ Holzinger seit einem Jahr ihr ganz eigenes Musik-Kapitel. Wie kommt ihr erstes Album „Sassy“ bei ihren Fans an? Darüber berichtet sie im „Krone“-Talk – und sie verrät, wer hinter ihr steht. Außerdem: Sassy geht wieder auf Tour, Heimspiel inklusive.
Mit ihrer unverwechselbaren Stimme hat sie Hits wie Wilds Wossa, Schee war’s, wennst do warst oder Hoamatgfühl zu Klassikern gemacht – jetzt geht Sabine „Sassy“ Holzinger solo ihren Weg, wir berichteten bereits.
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