E-Auto aufladen, das kann hier kostspielig werden

Einspruch gegen die Strafe

Herr T. erhob schriftlich Einspruch: „Sie werden sicher Verständnis haben, dass ich ihre Aufwendungen nicht bezahlen werde, da ich mir kein schuldhaftes Verhalten vorwerfen kann und eine Nutzung der Ladestation außerhalb der Betriebszeiten beworben wird.“ Beigelegt wurde die Laderechnung. Die automatisierte Parkplatzüberwachung auf vielen Firmenparkplätzen, am Wochenende und nachts, war dem Tiroler bekannt. Aber dass es auch beim Tanken gilt, daran dachte er nicht.